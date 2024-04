Du jeudi 18 avril au dimanche 8 septembre 2024, cinq associations vannetaises dans le Morbihan participent à un projet photographique sur la thématique du sport, en relation plus précisément avec les disciplines additionnelles des Jeux Olympiques 2024. Vannes Terre de Jeux se déroule sur la rive droite du port de Vannes.

L’exposition Vannes Terre de jeux a été proposée par la Ville de Vannes et les cinq associations qui ont répondu présentes sont : l’association Contraste de la rue Grandes Murailles ; l’association In Visu de la rue René Roeckel ; le club photo de l’IUT rue Montaigne ; le Groupe d’entraide Mutuelle (GEM) Vannes Horizons de la rue Richemont et l’atelier photo des étudiants de l’Université Bretagne Sud (UBS), rue André Lwoff. Ces projets de création ont été commencés par les cinq associations dès le mois de septembre 2023. Elles exposeront leurs œuvres dès le jeudi 18 avril autour des quatre sports additionnels des Jeux olympiques de 2024 : le surf ; l’escalade ; le break dance et le skateboard. Ces sports incarnent les pratiques actuelles, au plus près des éléments et de la rue ! Chaque photographie raconte une histoire où la richesse des valeurs humaines de l’esprit olympique est révélée : l’engagement, la transmission, le partage, la solidarité et la persévérance…

Les cinq expositions

1 – Jeux utopiques : présenté par le Collectif in Visu : Le collectif de photographes présentera son travail sur la technique du collage de photographies, un procédé simple et rudimentaire né de la rencontre de la photo et des ciseaux. Le collectif morbihannais In Visu et sa dizaine de photographes œuvrent pour la transmission d’un langage photographique libre et affranchi. Le collectif a été créé par Cédric Wachthausen qui a appris la photographie au cours de ses nombreux voyages, après avoir fait des études photographiques à l’ETPA de Toulouse.

2 – Break it, shake it, move it ( break pour casser – shake pour secouer et move pour se déplacer) : présenté par les étudiants de l’UBS, accompagné par le photographe vannetais Cédric Wachthausen qui s’est fait un nom dans le monde entier. Il commence son travail en 2000. Sa volonté est d’exprimer le monde qui l’entoure et l’environnement vécu. Depuis toujours, il consigne ce qu’il voit et entend au moyen d’appareils d’enregistrement variés, parfois bricolés pour l’occasion. Pour Break it, shake it, move it, les photographes ont pu s’affranchir grâce une technologie de plus en plus raffinée, mais la contrainte essentielle réside toujours : la photographie ne bouge pas ! Ce fut l’occasion pour les élèves de l’UBS d’expérimenter, de vivre physiquement l’aventure : une attitude d’athlète et la volonté de reproduire l’expression du mouvement vital : la vie !

Cédric Wachhausen

3 – Équilibres : présenté par l’association Contraste, accompagné par le photographe Fred Mouraud, résidant à Elven (56) et qui aime particulièrement travailler le portrait. D’ailleurs en 2021, il remporte son premier titre de portraitiste de France, une qualification organisée tous les deux ans, par la Fédération Française Nationale des Photographes et Métiers de l’Image (FFPMI). L’association Contraste regroupe une soixantaine de passionnés de photographie. De la prise de vue aux expositions, les activités hebdomadaires sont multiples pour permettre à chacun de se perfectionner et de partager son regard photographique.

Frédéric Mouraud

4 – Passionnés Insolites-Les Athlètes de l’Inattendu : par le Club photo de l’IUT, accompagné par la photographe Aude Sirvain qui partage sa vie entre le Morbihan et Paris. Titulaire d’une maîtrise de Gestion à l’Université Paris 9 Dauphine, elle suit une formation à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs (ENSAD), au sein de laquelle elle choisit la photographie. Parallèlement, elle se forme au sein de l’agence Métis en tant qu’iconographe et assiste des photographes. Depuis ses débuts, elle développe un travail personnel sur les bords de mer et s’est fait connaître en exposant les séries de paysages Le Bain ; Mon bord de Mer. Ses séries traitent du littoral mais aussi des jeunes, sur lesquels elle fait percevoir un regard doux sur le passage du temps. Elle s’intéresse à l’univers enfantin en produisant des images mises en scènes et colorées. Pour les Athlètes de l’Inattendu, les photographes sont partis à la rencontre de sportifs intrépides. C’est avec une touche de poésie et une dose de fantaisie qu’ils donnent vie aux rêves en mettant en scène cette passion dans des lieux aussi insolites que inattendus ! Au-delà de la performance physique, les photographies capturent l’instant où les frontières entre le possible et l’impossible s’effacent et où l’imaginaire prend le pas sur la réalité.

Aude Sirvain

5 – Entre cimes et flots : par GEM Vannes Horizon, accompagné par la photographe Bettina Clasen qui quitte Hambourg en Allemagne à l’âge de 20 ans pour s’installer à Paris et devenir photographe. Elle enrichit sa culture avec de nombreux voyages. Elle devient cinéaste et réalise huit documentaires. Au Mali et au Cameroun elle réalise : Être albinos en Afrique. Ses reportages sont ancrés dans le social. Elle exprime aussi ses visions personnelles dans des carnets photographiques, un montage de l’intime avec des chroniques visuelles, baroudeuses, amoureuses et familiales. Aujourd’hui et depuis 2017, la photographe vit en Bretagne : son arrivée dans la région lui a inspiré la série Lightmotiv, un journal breton en lumières.

Dans le projet photographique commun Entre cimes et flots, il y a aussi le mot terre pour évoquer les liens entre la nature et le sport. L’escalade n’a pas été inventée par l’homme : les reptiles s’accrochent aux parois rocheuses et les branches de la vigne vierge grimpent sur le tronc d’un arbre depuis toujours ! Ils s’élèvent vers les hauteurs, tout comme le font les sportifs sur un mur d’escalade. C’est ainsi que GEM Vannes Horizon est parti à l’aventure, en observant une feuille d’automne qui flotte sur l’eau d’un étang, faisant écho aux mouvements d’un surfeur sur sa planche portée par la mer…

Bettina Clasen

Infos pratiques

Exposition : Vannes terres de jeux du 18 avril au 8 septembre 2024 Rive droite du port – Plein air Tous les jours sans interruption. Entrée gratuite. Informations complémentaires au : 02 97 01 62 30 ou/et evenementiel@mairie-vannes.fr.