Le Musée des beaux-arts de Rennes et le musée national des châteaux de Versailles et Trianon, organisent conjointement la première exposition rétrospective consacrée au peintre Noël Coypel (Paris, 1628-Paris, 1707). Figure artistique marquante du XVIIe siècle, Noël Coypel reste pourtant méconnu du grand public. Découvrez-le à Rennes du 17 février au 5 mai.



Fondateur d’une dynastie d’artistes qui compte des peintres et sculpteurs célèbres aux 18e et 19e siècles, Coypel mena une carrière exemplaire sous le règne de Louis XIV en participant à tous les chantiers les plus prestigieux de son temps dont celle du décor de la Grand’Chambre du Parlement de Bretagne.

Après avoir reçu une première formation à Orléans, il revient à Paris et participe aux décors de l’opéra Orfeo de Luigi Rossi. Repéré par le peintre Charles Errard, alors directeur des décors royaux du Louvre, le grand décor devient la partie essentielle de son activité : ceux des résidences royales (les Palais du Louvre, des Tuileries, de Versailles et de Trianon), tout comme ceux du Parlement de Bretagne, à Rennes, ou de l’église royale des Invalides.

Noël Coypel

En parallèle, Noël Coypel franchit avec brio les étapes de la carrière académique. Reçu en 1663 à l’Académie royale de peinture et de sculpture, il est, dès 1664, nommé professeur, avant de prendre la tête de l’Académie de France à Rome de 1673 à 1675, puis celle de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1695.

Malgré ses nombreuses réalisations, le nom de Noël Coypel est aujourd’hui éclipsé par celui de ses fils : Antoine et Noël-Nicolas Coypel ainsi que son petit-fils Charles-Antoine Coypel. Grâce aux nombreux prêts consentis par les institutions françaises et collectionneurs privés, l’étape rennaise de l’exposition propose de réunir, plus de 120 dessins, gravures, peintures et tapisseries retraçant l’ensemble de la carrière exceptionnellement longue de ce peintre du roi, resté actif jusqu’à sa mort à l’âge de 79 ans.

Exposition Noël Coypel du 17 février 2024 au 05 mai 2024, musée des beaux-arts de Rennes. Vernissage le 16 février à 18h30 Téléchargez votre invitation ici