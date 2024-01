Sauvage manière présente un travail plastique et visuel autour des nouveaux médias, de la vidéo et d’une réflexion plus large sur les images à l’ère du numérique. Les thèmes de l’immersion, de l’espace, du paysage et de l’interactivité sont au cœur de la proposition artistique des deux artistes, Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix, respectivement diplômés de l’EESAB-site de Lorient en 2011 et 2013. Alliant une approche à la fois sensible et scientifique, l’exposition propose au spectateur une plongée dans un monde à la fois onirique et virtuel, un parcours incitant à naviguer à travers différents univers, se complétant et se répondant les uns les autres. À découvrir du 19 janvier au 14 avril 2024.

Interroger l’image à l’ère du numérique

À une époque où les images sont influencées, manipulées ou générées par les outils numériques, Thomas Daveluy et Guillaume Lepoix ont mené une réflexion sur leur attache et leurs liens avec la peinture, la photographie mais aussi des disciplines plus récentes dans l’Histoire de l’Art telles que le cinéma ou le jeu vidéo.

Les enjeux et les questions qui nourrissent leurs travaux respectifs n’ont eu cesse de se croiser, donnant lieu à de nombreuses collaborations artistiques ces dernières années.

« Sauvage manière » présente ainsi un panel, non exhaustif, des possibilités créatrices offertes par ces nouvelles technologies telles que la photogrammétrie, la retouche photo, les filtres, le jeu vidéo mais aussi l’Intelligence Artificielle (IA).

Expérimentation et rêverie autour du paysage

Le titre « Sauvage manière » reflète un désir de se frotter autant aux éléments naturels qu’aux outils techniques et numériques qui permettent de les représenter. Il est aussi une référence aux influences picturales qui ont marqué les deux artistes (allant des peintures rupestres jusqu’à David Hockney) tout en assumant le côté expérimental et accidentel des résultats de leurs productions. L’exposition rassemble ainsi cinq productions installations individuelles ou collaboratives des deux artistes, présentées, adaptées ou créées spécifiquement pour la Galerie du Faouëdic. Elles traitent du paysage dans une approche onirique et expérimentale, sans oublier les paradoxes de notre époque où le numérique et son impact écologique se retrouvent au cœur des enjeux environnementaux actuels.

Des landes pixellisées aux forêts virtuelles & numériques, n’hésitez pas explorer un monde à la fois nouveau et familier.

Du 19 janvier au 14 avril 2024, Installations numériques & interactives. Exposition de Thomas Daveluy & Guillaume Lepoix, galerie du Faouëdic, place de l’Hotel de ville, Lorient.

Les rendez-vous autour des expositions (Accès libre et gratuit sauf mention contraire)

Les visites commentées :

Samedi 20 janvier à 14h30 : visite commentée par les artistes

: visite commentée par les artistes Mercredi 28 février à 12h30 : visite commentée par un médiateur.trice de la galerie

: visite commentée par un médiateur.trice de la galerie Dimanche 14 avril à 15h : visite commentée par Thomas Daveluy

Les autres rendez-vous :

Vendredi 19 janvier à 18h30 : vernissage à la galerie du Faouëdic

: à la galerie du Faouëdic Mardi 12 mars à 18h : conférence « L’image et l’art à l’aube de l’IA »

La réalité virtuelle et l’arrivée récente de l’Intelligence Artificielle ont provoqué une profonde remise en cause du crédit accordé à l’image. Pourtant ces questionnements ne sont pas nouveaux et ont toujours animé l’art et la philosophie au travers des siècles. Thomas Daveluy & Guillaume Lepoix mettront en lumière la manière dont ces technologies peuvent enrichir une pratique artistique, sans omettre les nombreuses zones d’ombres qu’elles contiennent.

Entrée libre et gratuite – Auditorium de la médiathèque François Mitterrand



Aller plus loin :

♦ Thomas Daveluy : artiste plasticien, vidéo et nouveaux médias

♦ Guillaume Lepoix : artiste plasticien