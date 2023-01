Expo Le Beau de Pascal Jaouen : de la broderie à Baud

Du 4 février au 28 mai 2023, le musée de la carte postale invite l’ariste Pascal Jaouen à exposer ses plus belles créations.

Soucieux de valoriser la création contemporaine sous toutes ses formes, le musée de la carte postale invite le brodeur Pascal Jaouen à exposer du 4 février au 28 mai 2023. Ce créateur s’inspire des costumes et broderies représentés sur les cartes postales du début du XXe siècle, il a donc paru naturel au musée de donner à voir ses créations.

Lors de cette exposition, le public pourra découvrir quinze créations ainsi que des accessoires inspirés par exemple d’une veste d’homme du costume de Pontivy, d’un bouton des vestes du Léon ou encore d’une cape de deuil du Pays de Vannes.

Émerveillé depuis sa plus tendre enfance par les costumes et les coiffes brodés main, Pascal Jaouen a tout au long de sa vie œuvré pour sauvegarder et valoriser ce savoir-faire qui fait la fierté de cette région. Connu aujourd’hui pour ses créations « Haute-Broderie » présentées lors de défilés-spectacles où le public vient toujours plus nombreux ainsi que par son École de broderie d’art de Quimper, Pascal Jaouen a le souci de faire vivre les gestes ancestraux des brodeurs bretons.

Le Carton voyageur – Musée de la carte postale

Situé à Baud, en plein cœur du Morbihan, le musée de la carte postale est une des pierres angulaires du Quatro, le pôle culturel de la ville. Il raconte une Bretagne « recto-verso », en exposant l’histoire, la culture et le patrimoine d’une région à travers ce petit carton de correspondance.

Les visiteurs y redécouvrent la Bretagne des années 1900 à aujourd’hui tout en s’immisçant dans les correspondances de leurs aïeux, grâce à une collection de plus de 100 000 cartes postales. La scénographie contemporaine et interactive alliant sons, vidéos, dessins, objets, photographies et musiques permet d’ancrer le musée dans la modernité.

Chaque année, le musée se dote d’une exposition temporaire permettant de relier une thématique ou un enjeu à la carte postale. En 2023, c’est le brodeur Pascal Jaouen qui prend place au Carton voyageur.

L’exposition Le Beau de Pascal Jaouen donne à voir une sélection des plus belles créations de ce brodeur passionné et amoureux de la Bretagne. Émerveillé depuis sa plus tendre enfance par les costumes traditionnels et les coiffes brodés main ainsi que par la diversité des motifs et techniques de broderie des différents pays de Bretagne, il a su à travers ses créations allier savoir-faire, gestes ancestraux et création contemporaine. Le visiteur pourra découvrir un tailleur s’inspirant du costume homme de Pontivy, se pencher sur des boutons inspirés de ceux du Pays Léon ou encore admirer une cape de deuil du Pays de Vannes revisitée.

Le musée s’efforcera de faire écho à cette exposition dans son parcours permanent à travers la présentation de costume traditionnel et d’une sélection de cartes postales représentant broderies et brodeurs bretons.

Pascal Jaouen

Né en 1962 à Quimperlé dans le Finistère, Pascal Jaouen est émerveillé dès sa plus tendre enfance par les costumes traditionnels et les coiffes brodés main. La diversité des motifs et des techniques de broderie des différents pays de Bretagne le fascinent. Membre de la Confédération War’l Leur, il participe à l’atelier de broderie où il fait ses premiers pas et ses premières aiguillées de perles et de fils avec la brodeuse Viviane Hélias. Passionné, il effectue un travail de collectage de motifs et de techniques dans le pays de Cornouaille à la recherche de procédés et de points absents des ouvrages car seulement transmis oralement.

Bien que jardinier paysagiste de métier, l’idée de se consacrer entièrement à sa passion de brodeur germe chez Pascal Jaouen. Il prend alors conscience de l’urgence de sauvegarder et de transmettre ce savoir-faire des brodeurs bretons en voie de disparition. C’est donc en 1995 qu’il ouvre les portes de son École de Broderie.

Chemin faisant, Pascal Jaouen développe nombre de collaborations. Tout d’abord avec Paco Rabanne, parrain de son École de Broderie puis Mik Jégou, artiste peintre, Delphine Aubert, tapissière décoratrice, la Faïencerie Henriot de Quimper et encore bien d’autres.

Pour aller plus loin

Le Musée de la carte postale propose dans sa boutique une sélection de livres sur le brodeur Pascal Jaouen ainsi que la broderie en Bretagne. Les visiteurs curieux d’aller plus loin pourront se procurer les livres :

War An Hent – Sur la route de Bannalec à Compostelle de Danièle Le Pape

Pascal Jaouen collection Gwenn ha Du de Maïwenn Raynaudon

Pascal Jaouen : mon chemin Glazig de Marie-Laure Dubois

Dentelles en Bretagne de Hélène Cario et Viviane Hélias

Programmation autour de l’exposition

Jeudi 2 mars à 18h30 : Vernissage de l’exposition. Une soirée où le public pourra rencontrer Pascal Jaouen et échanger avec lui autour de ses créations et de sa passion pour la broderie.

Dimanche 5 mars à 15h : Broderie de Bretagne, histoire d’un art et d’une profession. Conférence de Jean-Pierre Gonidec, auteur d’ouvrages sur le costume breton.

Samedi 25 mars à 14h : Atelier crochet par Fabienne Le Roux de l’atelier Autrefois et Maintenant.

Vendredi 7 avril 18h : Jaouen » Rencontre/ discussion avec Pascal

Samedi 13 mai 9h-12h / 13h-16h : Atelier découverte de la broderie Glazig par l’École de Broderie Pascal Jaouen.

Infos pratiques

Exposition Le Beau de Pascal Jaouen. Du 4 février au 28 mai 2023 au « Carton voyageur » – Musée de la carte postale, 3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud

L’exposition est visible du mardi au dimanche de 14h à 18h. Le musée est fermé les jours fériés.

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit : 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

Site web : https://www.lecartonvoyageur.fr