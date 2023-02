Rennes. Exposition Lumière noire de Anouchka Potdevin et Paulina Okurowska à l’Antre Temps

A l‘Antre Temps, l’exposition Lumière noire réunit deux artistes bretonnes Anouchka Potdevin et Paulina Okurowska, autour du noir dans toute sa luminosité du 28 février au 15 avril 2023.

C’est autour du noir satiné de l’ardoise et l’éclat métallisé de l’acier que s’ouvre la prochaine exposition de l’atelier-galerie sur cour l’Antre Temps. Les deux artistes bretonnes confirmées, ont chacune trouvé leur matériau de prédilection : le métal pour Anouchka Potdevin et l’ardoise pour Paulina Okurowska. Elles sont déjà passées par la Galerie et exposent aujourd’hui partout en France et à l’étranger.

Entre art et artisanat d’art, LUMIÈRE NOIRE les réunit pour une expo-évènement dès le 28 février. Anouchka exposera des oeuvres en volume, fleurs, feuillages, herbes…tandis que Paulina présentera des tableaux.

Travaux en volume et travaux muraux, peinture, métal, papier, gravure, broderie, dessin… déjà plus de 80 expositions ont eu lieu à l’Antre Temps. Depuis plus de 15 ans, Constance invite un binôme d’artistes (principalement régionaux) à présenter leurs créations. « Les œuvres gagnent souvent à être exposées ensemble, elles dialoguent, elles se répondent. J’aime trouver le « dénominateur commun » dans les oeuvres des artistes. Ici, pour Anouchka et Paulina, le noir et la lumière me sont tout de suite apparus comme une évidence. J’ai eu envie de les réunir, de mettre leurs créations en regard. Il y a des chances que la magie opèrent, une fois de plus… » explique Constance.

Anouchka Potdevin

Anouchka Potdevin, artiste et designer métallière, explore ici la finesse et la délicatesse du végétal avec l’acier et le laiton. Elle cherche à reproduire aussi bien la légèreté d’un pétale que la force du végétal capable de surgir dans le moindre interstice, y compris en milieu urbain. Pour Lumière noire, elle expose ses dernières créations.

Anouchka, installée en bord de rance près de Dinan, conçoit et fabrique du mobilier, des objets d’art, des sculptures, tout en élégance et poésie… aux 4 coins du monde ! Elle est la créatrice de l’iconique siège Cage (qui fête ses 10 ans). Et elle a déjà exposé à l’Antre Temps en 2010.

Paulina Okurowska

Paulina Okurowska, artiste plasticienne et mosaïste, présente pour cette expo son travail de mosaïque d’ardoises, des oeuvres murales aux formes diverses qui jouent subtilement avec la lumière, paysages de nature et de villes la nuit. Elle travaille également en volume et sous forme d’installations.

Paulina, installée dans le Morbihan, sublime et met l’ardoise – particule indissociable du paysage breton – au centre de sa recherche plastique. Eclatée, taillée, mordue, gravée et assemblée, l’ardoise révèle sa beauté sous les doigts de l’artiste mosaïste.



Constance Villeroy

Pratique

« LUMIÈRE NOIRE »

Exposition du 28 février au 15 avril 2023

Atelier-Galerie l’Antre Temps

45 rue de la Parcheminerie (côté rue Lanjuinais)

35 000 RENNES

T. 06 12 54 20 48

Vernissage Jeudi 2 mars partir de 18h00 à l’Antre Temps

L’Antre Temps est ouvert

mardi & mercredi de 11h à17h

jeudi de 12h à 18h

vendredi de 12h à 18h30

samedi de 15h à 18h30