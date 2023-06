Exporama à Rennes. Vaporwave, vague de nostalgie 90’s aux ateliers du vent

Vaporwave, a liminal space est une exposition collective organisée dans le cadre d’Exporama aux Ateliers du vent, à découvrir jusqu’au 16 juillet 2023. Dans cette carte blanche, reconstitution d’un centre commercial version arty, sept artistes et duos d’artistes invitent à découvrir ce genre musical méconnu, entre nostalgie et critique des années 90.

« VAPORWAVE : A Liminal Space est comme la bande-son d’un centre commercial désert tournant à vide à la vitesse de rotation d’un escalator défectueux. »

L’exposition Vaporwave, a liminal space prend sa source dans ce genre musical né sur des forums tels que Reddit et Tumblr. La Vaporwave est une pure création du web, genre confidentiel qui s’est épanoui en ligne en 2011. Ce sont des bruits sonores familiers, musique d’ambiance stellaire conçue à partir de sons bourdonnants de centres commerciaux bondés et samples de tubes des tubes 80’s et 90’s étirés ou au ralenti qui titillent l’inconscient collectif.

Sous cet aspect un peu inoffensif et méconnu de musique d’ascenseur, s’est développée une thématique de la nostalgie, avec une pointe de cynisme, des années 90, des centres commerciaux et du consumérisme. « Pour les internautes qui n’ont pas connu les années 90, c’est vu comme un genre de paradis ou le futur était encore possible », souligne Damien Simon du Bon Accueil – REVERB. « Aujourd’hui, on se trouve dans ce futur qui paraît complètement dystopique par rapport à ce qu’ils promettaient dans les années 90. » La décennie et tout ce qu’elle inclut – l’arrivée des burgers, l’ascension des centres commerciaux, les blockbusters comme Les Goonies ou ET – apparaît alors un âge d’or alors que, paradoxalement, ce sont des éléments parfois critiqués aujourd’hui.

« Avant même d’avoir écouté la musique, on est pris par les visuels. » Simon Damien.

La Vaporwave, c’est aussi une esthétique visuelle particulière et décalée où se côtoient motifs antiques, dégradés de couleurs acides et palmiers. « Cette exposition parle d’une culture qui s’est construite sur Youtube et des possibilités qu’offrent les archives Internet pour en faire soi-même des montages », explique-t-il. Ces derniers seront ensuite commentés par des internautes sans filtre social dans le sens où qu’aucune question de légitimité par rapport à sa position dans la société ne prévaut. Il suffit de commenter sur Youtube ou d’avoir des votes sur Reddit pour que le genre vive.

Dans le prolongement de ses recherches, Damien Simon a rapproché le liminal space à la Vaporwave, elle-même un liminal space selon lui. « C’est une musique faite à partir de sons du passé et qui crée une transition qui tourne un peu à vide. C’est l’idée d’un passé qui avait un avenir et cet avenir qui recycle le passé parce qu’il n’a plus d’avenir. »

Pour faire vivre ce genre dans la salle d’exposition des Ateliers du vent, une carte blanche a été donnée à sept artistes ou duos d’artistes. « Je voulais que toute l’exposition soit une scénographie, qu’on se retrouve un peu dans ce qu’on appelle La Plaza dans les centres commerciaux. » Ainsi, on retrouve les statues antiques avec la fontaine de Cyril Zarcone, le motif du palmier est repris dans le jeu vidéo de Vincent Lorgeré et Marieke Rozé dans lequel on plante des arbres pour se promener dans une palmeraie et les couleurs pastels habitent la peinture murale d’Anne-Sophie Convers.

Musicien de Vaporwave, Charles Torris propose également un jeu vidéo style 90’s qui reprend les codes de la vaporwave et des éléments que l’on retrouve sur certaines pochettes. « On peut jouer dans l’expo, mais en ligne aussi. On peut croiser les autres personnes si elles sont en ligne. » Marin Esnault invite quant à lui dans une diffusion multicanale, proposition vaporeuse conçue à partir de sons du centre commercial Alma et des bandes-son utilisées dans l’espace public en Corée du Sud pour réveiller les gens.

Dans une volonté de s’inscrire dans la même communication qu’un centre commercial, les arches sont aussi présentes. « Ce qui est marrant, c’est que si on regarde des affiches de communication de Colombier, ils utilisent des arches et des fonds pastels de ce type. » Aux Ateliers du vent, elles invitent dans la deuxième partie de l’expo où défile une vidéo youtube de Soulsearchanddestroy, avec comme seul élément un escalator en marche sous fond de Vaporwave. L’escalator est le symbole du centre commercial. Cette vidéo montre qu’il y a un lien qui se fait entre consumérisme et centre commercial, et la Vaporwave comme une critique. Il y avait un commentaire assez cynique posté pendant le Covid : “Grâce à des vidéos comme ça, je peux aller à la virtual plaza d’Amazon, remplir mon caddie, le vider et avoir la sensation d’avoir fait du shopping.” »

Et comme une exposition ne vit pas sans identité visuelle, Chloé Hauser s’est chargée des visuels que l’on a vu pousser dans l’espace public, une invitation à se balader dans cette reconstitution artistique de centre commercial pour découvrir ce monde numérique méconnu.

Les Ateliers du vent, 59 rue Alexandre Duval 35000 Rennes

Horaires de l’exposition :

Jeudi : 14h-22h

Vendredi au dimanche : 14h-18h

Entrée et prix libres