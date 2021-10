EXPO PHOTO À RENNES. LE VILLAGE DE MADELEINE DE SINÉTY AUX CHAMPS LIBRES

Photographe autodidacte, Madeleine de Sinéty (1934-2011) découvre par hasard durant l’été 1972 le village de Poilley, situé au nord de l’Ille-et-Vilaine. Les Champs libres de Rennes lui consacre une exposition du 22 octobre 2021 au 22 mars 2022.

Tombée sous le charme de Poilley, Madeleine de Sinéty décide de s’y installer et d’y vivre de 1972 à 1981. Elle y reviendra par la suite à plusieurs reprises, se liant d’amitié avec plusieurs familles, qu’elle photographie inlassablement au travail et dans leur vie quotidienne.

33 280 diapositives couleur, 23 076 négatifs noir et blanc : c’est par cette liste que pourrait commencer l’une des centaines de pages du journal intime tenu par Madeleine de Sinéty. La qualité de sa relation aux êtres photographiés, le théâtre de leurs gestes, l’intimité, la richesse et la diversité des rencontres effectuées à Poilley, petit village à 60 kilomètres au nord de Rennes, débordent de toutes parts de l’énorme accumulation d’images.

Fruit d’un travail d’observation intense et d’une relation intime avec les habitants, l’archive photographique qu’elle a constituée de ce lieu, de ces personnes, de ces temps, est unique. Avec tendresse et humanité, elle nous fait partager les couleurs d’une France rurale disparue, d’un village, d’une communauté soudée par ses rituels et ses fêtes, d’un microcosme en pleine mutation à l’orée de la modernité.

L’exposition valorise une double lecture du travail de Madeleine de Sinéty, avec une mise en lumière de l’approche ethnographique singulière en contrepoint d’un regard esthétique.

Le collectif radiophonique Radio-activité a ainsi réalisé pour le Musée de Bretagne une collecte de témoignages des habitants photographiés par Madeleine de Sinéty, en écho aux histoires et aux souvenirs qui se dégagent des clichés.

Un film inédit de Sandra Wis revient également sur l’oeuvre et la vie de Madeleine de Sinéty pour éclairer le lien tissé entre la photographe et son sujet.

À mi-chemin entre l’art et le documentaire, le reportage et l’archive, Madeleine Sinéty nous livre un récit subjectif et personnel sur une époque de transformation majeure du monde rural.

L’exposition Madeleine de Sinéty, un village est produite en partenariat avec le centre d’art GwinZegal de Guingamp et le musée Nicéphore Niepce de Chalons-sur-Saône.

Exposition Village, Madeleine de Sinéty, Musée de Bretagne Champs libres Rennes, du 22 octobre au 22 mars 2022.