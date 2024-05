L’association Mush Room vous invite, du 16 au 25 mai 2024, à Mes meilleurs mensonges, l’exposition d’une ribambelle de jeunes artistes nantais aux Ateliers de la Ville en Bois à Nantes. Au sein du quartier Canclaux, au fil des jours se dérouleront un vernissage, une journée de lectures et de performances, une soirée de courts-métrages ainsi qu’une soirée tombola avec des lots artistiques à la clef.

C’est sous le signe du mensonge que le philosophe Friedrich Nietzsche plaçait la création artistique, par opposition aux hommes de science, plus enclin à la recherche de la vérité. Si de nos jours, cette opposition diamétrale semble moins évidente – les artistes collaborant de plus en plus avec les scientifiques – le mensonge, mais aussi la fiction, demeurent de puissants leviers dans la création plastique. Encore faudrait-il savoir où se trouve la limite entre vérité et mensonge. L’art se situerait-il entre les deux ? Justement, aux Ateliers de la Ville en Bois, huit artistes trouvent leur pratique être aux prises avec ce mystère épais du mensonge. Seront ainsi exposées les œuvres d’Antoine Caclin, Yunyi Guan, Benjamin Julienne, Enora Loaëc, Alexandre Montina, Cédric Nolland, Eva Pechova et Claire Bodin Villanneau.

Benjamin Julienne, Échiqueté, huile sur toile, 34x48cm, 2023 © Mush Room

La programmation sera ponctuée de plusieurs événements pour découvrir les pratiques bien distinctes de ces artistes émergents. Mes meilleurs mensonges vous accueillera chaleureusement à son vernissage le soir du jeudi 16 mai. S’ensuivra le 18 mai, une après-midi qui fera la part belle aux performeurs, aux poètes et aux écrivains. D’autre part, des courts-métrages inédits seront diffusés le soir du 22 mai. Pour finir en beauté, une tombola, dont les tickets seront disponibles à la vente dès le début de l’exposition, proposera de gagner le soir du 25 mai des lots tout spécialement artistiques !

Ensemble d’œuvres de l’artiste Cédric Nolland exposées aux Beaux-Arts de Nantes, 2021 © Mush Room

Fondée en 2022, l’association artistique nantaise Mush Room a pour ambition de démocratiser l’accès à l’art contemporain à travers la ville de Nantes et ses alentours. Elle organise des événements culturels pour présenter au public de jeunes artistes aux pratiques personnelles et passionnées. Chacune de ses expositions est l’occasion de mettre en valeur l’énergie artistique qui parcourt Nantes. L’association Mush Room vous accueillera à nouveau le 15 juin 2024, à l’occasion de la nouvelle édition du festival SPOT.

Eva Pechova, Avant qu’on se blotisse dans les dunes, film en boucle de 58 sec, 2022 © Mush Room

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Mes meilleurs mensonges se déroulera du 16 au 25 mai 2024, chaque jour de 10h à 18h, aux Ateliers de la Ville en Bois, 21 rue de la Ville en Bois, 44100 Nantes.

Entrée gratuite du jeudi 16 au samedi 25 mai.

Vernissage le jeudi 16 mai de 18h30 à 22h.

Journée de performances et de lectures le samedi 18 mai, entrée prix libre, de 16h à 19h.

Soirée courts-métrages le mercredi 22 mai, entrée prix libre de 19h à 21h.

Soirée tombola le samedi 25 mai, entrée gratuite de 18h30 à 22h.

