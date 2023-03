Rennes. Guillaume Bonnel expose ses paysages imminents aux Archives départementales

L’exposition photographique « Paysages imminents » présentée aux Archives départementales du 15 mars au 26 mai 2023, vous invite à découvrir les paysages d’Ille-et-Vilaine dans leur diversité et à observer leur évolution à travers le regard sensible du photographe Guillaume Bonnel.

Suite au travail mené par Guillaume Bonnel pour l’Observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine, le Département a proposé à l’artiste d’exposer ses photographies aux Archives départementales.

La diversité de climats, de structures géologiques, et d’activités humaines a façonné une multitude de paysages en Ille-et-Vilaine. L’exposition « Paysages imminents » donne à voir l’évolution des paysages, à partir de photographies prises selon le même point de vue et avec le même cadrage à intervalle de temps régulier.

Au-delà de l’utilité scientifique des images, le photographe propose une réflexion sur les paysages tels qu’ils sont perçus et questionnés par la photographie. Les images ne montrent pas le paysage en tant que tel, mais le paysage réinterprété par un regard photographique, créant ainsi une distance avec ce qui est vu.

En parallèle de l’exposition, un livre : « D’après photographies – Relectures de l’Observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine » réalisé sous la direction de Guillaume Bonnel a été édité. En vente en librairie, cet ouvrage laisse une place majoritaire à l’iconographie, dans une approche esthétique et poétique du département d’Ille-et-Vilaine.

Qu’est-ce que l’Observatoire photographique des paysages (OPP) ?

Un observatoire Photographique des Paysages est constitué de différentes séries photographiques, reconduites dans le temps. La régularité des prises de vue, réalisées chaque année et la rigueur du dispositif permettent d’obtenir des séries photographiques très complètes, qui valorisent et animent à différentes échelles cet important travail d’état des lieux et de présentation des dynamiques des paysages.

En 2018, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est associé en co-maîtrise d’ouvrage avec l’Etat pour mettre en place un observatoire photographique des paysages départemental, en lien avec la démarche d’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine. Guillaume Bonnel, photographe professionnel, a été missionné pour constituer les premières séries photographiques de cet OPP.

Guillaume Bonnel

Qui est Guillaume Bonnel ?

Guillaume Bonnel se consacre à la photographie de paysage après un doctorat en droit de l’environnement et de l’urbanisme. Il alterne des travaux personnels sur le paysage, des recherches visuelles avec des universitaires et des commandes pour des acteurs de l’environnement et de l’urbanisme. Il a réalisé plusieurs observatoires photographiques du paysage et est l’auteur de l’Observatoire photographique des paysages d’Ille-et-Vilaine (« D’après photographies. Relectures de l’Observatoire photographique d’Ille-et-Vilaine, Filigranes, 2023 »).

Informations pratiques :

Date :

Du Mercredi 15 Mars au Vendredi 26 Mai

Horaires :

Début à 08h30

Fin à 17h30

Lieu :

Archives départementales 1 avenue de la préfecture

35000 Rennes

Contact :

archives@ille-et-vilaine.fr

https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr

Crédits photos : Guillaume Bonnel