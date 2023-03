Port-Louis. Catherine Poulain expose ses peintures à la médiathèque jusqu’au 1er avril

Catherine Poulain, artiste peintre et dessinatrice, expose ses toiles, à la médiathèque de Port-Louis dans le Morbihan jusqu’au 1er avril 2023. Avec l’appellation Point Météo, l’exposition fait référence à l’actualité des réalisations fantastiques et poétiques de Catherine Poulain.

Catherine Poulain expose ses peintures et ses dessins à la médiathèque Pondichéry de Port-Louis dans le Morbihan tout le mois de mars 2023. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le vendredi 3 mars et le public veut continuer à découvrir ou redécouvrir ses toiles aux heures indiquées ci-dessous*

Catherine Pouplain est née à Niort dans le département des Deux-Sèvres en 1965. Elle fait des études d’histoire et de documentaliste. Elle devient journaliste musicale de profession, qu’elle exerce au sein de Radio France internationale. En parallèle dans les années 90, elle se lance sérieusement dans le dessin et la peinture qu’elle affectionne depuis l’enfance. Dès lors, elle expose ses réalisations fantastiques et imaginaires un peu partout dans le pays.

Catherine Poulain

Catherine Poulain arrive en Bretagne en 2004. Elle choisit le quartier du port de pêche de Lorient pour créer deux ans plus tard : l’Atelier Poulain, une galerie atelier d’artistes rue de la Perrière dans un ancien bistrot de marins. Elle quitte son métier de journaliste puisque son objectif est de se consacrer pleinement à la peinture et au dessin et pour s’investir aussi dans le spectacle vivant. Elle y rencontre de nombreux artistes locaux, car elle organise une trentaine de manifestations avec les artistes de la région. L’Atelier-galerie Poulain devient rapidement l’un des rares lieux d’exposition privés à Lorient. Catherine Poulain est une artiste qui invite et qui met sa galerie à disposition d’autres artistes. Le peintre breton Gildas Flahault, Gaëlle Flao et son art contemporain, le graveur sur bois Georges Le Fur, le plasticien Fabrice Thomas et la peintre et présidente des Ateliers du bout du monde Marta Morice, répondent à ses invitations. L’Atelier Poulain est un lieu où toute forme d’art a sa place. On y organise des petites pièces de théâtre, des performances dansées, des rencontres autour de la chanson, etc.

Les peintures

C’est lors de la création d’une forme croisée peinture-clown que la plasticienne rencontre notamment le comédien Jean Quiclet, tous deux lorientais. Elle fonde avec lui la Jo Coop Compagnie, un virage vers le spectacle vivant, tout en continuant la peinture. L’aventure avec le comédien et metteur en scène commence en 2011. Catherine co-écrit la première création de la compagnie, Le Petit Phil rouge dans laquelle elle peint et joue. Le spectacle raconte l’histoire revisitée du Petit Chaperon Rouge entre comédie, rock et peinture qui s’adresse aux enfants de 4 à 10 ans. Catherine Poulain, en plus d’être interprète, est également attachée de diffusion et de production à la Jo Coop Compagnie.

Le Petit Phil rouge

Aujourd’hui Catherine Poulain dispose d’un atelier dans la résidence Le Tas de Sable, place au Bois, à Port-Louis. Se plonger dans l’observation de ses créations de dessins ou de peinture à l’huile, c’est comme pénétrer dans un grand livre d’images dominé par l’imaginaire et le fantastique. Aux crayons de couleur comme aux pinceaux, les scènes sont rêvées autour d’une nature imaginée et imaginaire avec des arbres, des végétaux, de sombres forêts, des chemins sans fin, des animaux colorés. Souvent, des personnages allégoriques apparaissent dans ses paysages à l’atmosphère magique. Ils ont la forme d’êtres humains étranges, seuls ou en couple dont les traits et les formes sont disproportionnés : ils ont de grosses têtes, un gros nez, de grands yeux ouverts et rêveurs ou encore des lèvres trop fines ou trop charnues. Catherine Poulain aime les toiles qui racontent une histoire, mais laisse le spectateur libre à son propre ressenti et ses interprétations personnelles. Cependant pour la plasticienne, les codes de ses réalisations ont pour origine les contes et mystérieuses histoires de l’enfance. Ses toiles peuvent faire penser aux oeuvres de Pablo Picasso (1881-1973) par ses couleurs primaires et ses expressions cocasses au bord du cubisme…

Les dessins

Catherine est artiste associée des Ateliers du Bout de la Cale à Locmiquélic (56)

Infos pratiques : Exposition Catherine Poulain

Médiathèque Pondichéry – 57, Grande Rue, Port-Louis

*Depuis le 3 mars 2023, jusqu’au 1er avril 2023

Lundi, mardi et vendredi : 16h-18h30

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h30

Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h30