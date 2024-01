Chaque année, le Musée de la carte postale, alias le Carton voyageur, située à Baud dans le Morbihan, se dote d’une exposition temporaire qui relie une thématique ou un enjeu à la carte postale. En 2024, c’est le détourneur professionnel Un Faux Graphiste qui prend place au Carton voyageur du 1er février au 30 décembre 2024. La Bretagne éternelle vue par un belge et une intelligence artificielle…

L’exposition sera constituée de cartes postales trouvées dans la collection du musée et détournées par Un Faux Graphiste, de cartes postales créées par intelligence artificielle et d’objets en céramique parodiques (réalisés par Manon Moy). Son but sera de jouer avec l’idéal pittoresque des cartes postales en le confrontant à des problématiques et références actuelles. Le détournement est la forme de transgression la plus universelle et instinctive qui soit. Qui n’a jamais dessiné de moustache ou noirci les dents d’une célébrité en couverture d’un programme télé quand il était petit ? Avec l’avènement des réseaux sociaux, il est devenu un mode de communication à part entière en permettant aux artistes-détourneurs de pouvoir toucher facilement un très large public tout en questionnant notre rapport à l’image. Exposer le détournement dans un lieu consacré permet de lui donner une aura différente, moins éphémère et donc d’aborder ses dimensions littéraires, satiriques et politique.

Un Faux Graphiste

Cela fait dix ans qu’Un Faux Graphiste pratique le détournement humoristique. En 2012, il s’amusait déjà à bidouiller des images sur Photoshop. Petit à petit, sa communauté Facebook a grandi, un éditeur lui a proposé de faire des livres et bizarrement, c’est devenu son métier. Un Faux Graphiste s’est fait la main sur des jeux de mots douteux, mais il a connu ses premiers vrais succès avec des détournements de Tintin. Soixante sulfureuses aventures plus tard, il a été convoqué dans les bureaux de la société Moulinsart et menacé de procès s’il ne supprimait pas tous les détournements de sa page. Il a alors cherché une matière première qu’on ne pourrait pas lui retirer et a trouvé son bonheur grâce aux musées américains, anglais et français qui mettaient leurs collections en ligne. Gravures, peintures, photographies, comics : toutes

ces vieilles illustrations étaient libres de droit. Elles avaient aussi l’avantage d’être peu connues du grand public, ce qui lui permettait de faire rigoler tout en mettant en valeur un patrimoine peu exploité. Fort de deux jolis ouvrages publiés chez Delcourt (Un Faux Livre en 2017 et Un Faux Livre 2, en 2018), il participe également au Petit Guide de l’Effondrement avec le collectif Bandes détournées en 2019, à l’Abécéd’hair Approxima’tif avec Penseur Étoile en 2020 et sort Un Faux Livre 3 chez Bandes Détournées en 2021. En 2021, il sort un jeu de détournement, Bien Cordialement chez Hachette. Depuis peu, il détourne également des photographies de Félix Nadar dans la rubrique #sansfiltre de Fluide Glacial. En 2022, il publie Le Cœur Bordé de Nouilles chez Bandes Détournées, consacré au très détournable roman-photo.

Programmation autour de l’exposition

Horaires

« Bons Baisers de Bretagne » est ouvert au public: Du 1er février au 30 décembre 2024. Du mardi au dimanche de 14h à 18h Fermeture les jours fériés et en janvier.

Jeudi 22 février à 19h00 : Vernissage de l’exposition Une soirée où le public pourra rencontrer Un Faux Graphiste et échanger avec lui autour de ses détournements.

Tarifs

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit : 4 €

Gratuit pour les moins de 26 ans

Contacts

Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale

3 Avenue Jean Moulin 56150 BAUD

Site internet : Courriel : Téléphone :

www.lecartonvoyageur.fr lecartonvoyageur@mairie-baud.fr 02.97.51.15.14

Facebook Un Faux Graphiste :

https://www.facebook.com/unfographiste

Instagram Un Faux Graphiste :

https://www.instagram.com/unfauxgraphiste