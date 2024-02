ZOOM SUR LES INSECTES POLLINISATEURS Chaumes-en-Retz, jeudi 1 août 2024.

ZOOM SUR LES INSECTES POLLINISATEURS Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Connaissez-vous le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation des arbres et des plantes ? Comme de nombreux insectes, l’abeille contribue au développement et au renouvellement des fruits et des légumes chaque année.

Pour le comprendre, rendez-vous à Chauvé où une petite balade dans le bour

3 bonnes raisons de participer à cette observation

Apprendre à reconnaître et à aider les insectes pollinisateurs

Différencier les différentes espèces d’abeilles solitaires, papillons et diptères

Suivre leur travail de fleurs en fleurs

Pratique

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation

Sortie proposée en partenarait avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique

Réservation obligatoire auprès de l’association Hirondelle par téléphone au 02 51 7402 62 ou par mail à contact@associationhirondelle.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 10:00:00

fin : 2024-08-01 10:00:00

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@chauve.fr

