Atelier de lecture à voix haute Zigotastiques Studio Orléans, 29 juin 2024, Orléans.

Atelier de lecture à voix haute Samedi 29 juin 2024, 14h30 Zigotastiques Studio Inscriptions sur notre site

Nos ateliers de lecture à voix haute réunissent un petit groupe de participants souhaitant découvrir, ou approfondir leur pratique de la lecture à voix haute.

Mais c’est quoi un atelier à voix haute ? Hé bien, c’est assez simple on lit à haute voix, en solo, en duo, en trio, tous ensemble et on découvre sa voix et des textes tous ensemble ! Les sortir de la bouche ou les entendre par quelqu’un d’autre nous les font comprendre différemment. C’est une vraie manière de s’exprimer et d’apprendre à apprivoiser sa voix ! En bref, c’est un atelier idéal pour partager, échanger, explorer des textes, s’amuser tout en se découvrant !

On vous propose également des séances de lecture publique si vous le souhaitez lors des scènes ouvertes notamment ! Comment se déroule une séance : on commence par un petit échauffement technique (respiration, articulation…) puis on part sur un texte choisi en amont par vous ou l’intervenant et on travaille sur ce texte au gré d’exercice et d’appropriation de l’espace scénique.

Rendez-vous le 29 juin 2024 de 14h30 à 16h30 au Studio (5 rue des grands champs, 45000 Orléans).

30 € TTC

Plusieurs ateliers de ce type seront proposés au cours de l’année !

Zigotastiques Studio 5 rue des Grands Champs 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zigotastiques.fr/atelier/atelier-lecture-a-haute-voix-juin-2024/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-29T14:30:00+02:00 – 2024-06-29T16:30:00+02:00

2024-06-29T14:30:00+02:00 – 2024-06-29T16:30:00+02:00

lecture voix haute