PIERRE DE MAERE ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, 28 mars 2024, Paris.

Porté par son single Un jour je marierai un ange », et le succès de son premier album Regarde-moi , l’artiste belge continue son ascension de plus belle, après sa Victoire de la Musique 2023 pour la Révélation masculine de l’année.En plus d’une tournée dans toute la France et des concerts à guichet fermé, Pierre de Maere vise toujours plus haut. Après la Cigale, Le Trianon et l’Olympia, nous le retrouverons pour un concert exceptionnel au Zénith Paris – La Villette le 28 mars 2024.

Tarif : 31.40 – 55.90 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris