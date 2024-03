Le Paris Eglises Tour avec l’équipe de St Gervais Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le Paris Eglises Tour avec l’équipe de St Gervais Rejoignez l’équipe de St Gervais pour la course ou la marche du Paris Eglises Tour! Dimanche 28 avril, 08h45 Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T08:45:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T08:45:00+02:00 – 2024-04-28T12:00:00+02:00

Le Paris Eglises Tour

Holy Games organise dimanche 28 avril une course à pied chronométrée de 10km et une marche de 5km pour inviter les sportifs à découvrir ou redécouvrir des églises et sanctuaires iconiques et emblématiques de la ville de Paris.

Rejoignez l’équipe de St Gervais!

Coureurs du 10km

Départ de ND de Paris pour terminer à l’Eglise de la Madeleine en passant par Saint Sulpice, la chapelle de Médaille Miraculeuse ou encore la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre.

Prix : 15€ par participant

Inscription et certificat médical obligatoire. Course ouverte aux personnes nées avant 2008.

Marcheurs du 5 km

Départ du parvis de ND des Victoires pour rejoindre l’église de la Madeleine.

Prix : gratuit

Inscription obligatoire pour des raisons de sécurité (pas de limite d’âge).

Liens utiles

Plus d’infos sur la course ici

Inscrivez-vous ici

Pour rejoindre l’équipe de St Gervais, contactez-nous par email ete2024.saintgervaisparis4@gmail.com

Holy Games est le programme de l’Eglise catholique pour accompagner spirituellement le monde du sport et les grands évènements sportifs.

www.holygames.fr

Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris cathédrale notre dame de paris Paris 75004