Je vais t’aimer Zénith de Toulouse, 29 novembre 2024, Toulouse.

Vendredi 29 novembre 2024, 20h00
Billetterie Personne à Mobilité Réduite : billetterie@lapetitemanhattan.com

JE VAIS T’AIMER est le spectacle évènement qui réunit toutes les générations.

Une création dans la pure tradition de Broadway : la presse parle d’un « Mamma Mia » à la française !

C’est l’histoire de six jeunes français qui racontent leurs amours, leurs amitiés au rythme des plus grands succès de Michel Sardou : La java de Broadway, Les lacs du Connemara, Les vieux mariés, Être une femme, La rivière de notre enfance… Plus de 25 chansons extraites de son exceptionnel répertoire.

C’est un peu notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie… Vous savez déjà que vous allez chanter !

Durée du spectacle 2h30 environ (avec entracte de 20 mn)

https://youtu.be/ZSrzzdXIz6s

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Zénith de Toulouse
11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Toulouse 31300

