Stage Thérapie par le chant et Vocologie en Avril 2024 Mascarville Mascarville, samedi 20 avril 2024.

Stage Thérapie par le chant et Vocologie en Avril 2024 Mascarville Mascarville 20 – 22 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 09:00

Fin : 2024-04-22 18:00

Stage de chant Thérapie et Vocologie 20 – 22 avril 1

https://www.enchanter.fr/stage-chant-therapie.html

Maîtrise du souffle et de la respiration, ce qui induit un contrôle de l’état émotionnel par rapport aux différents stress auxquels l’on se trouve confronté.

Utilisation des énergies physiques, mentales et vitales de façon synchronisée grâce à l’association du souffle bien géré et de la phonation, le son devenant le véhicule et la matérialisation de ces énergies dynamiques.

Unification des différents plans de la personnalité : l’archaïsme et les apports de la mémoire collective humaine, les pulsions instinctives et vitales, l’affectif et l’émotionnel, le sensoriel et l’intuitif, le cérébral et intellectuel…

Ici, le son est utilisé dans sa fonction de mise en vibration des zones correspondant à ces différentes aptitudes de soi.

Réveil et optimisation de la mémoire, de la structuration de la pensée et de la créativité, de la concentration ainsi que d’un certain « lâcher-prise » qui permet d’agir dans une salutaire décontraction.

Se connaître mieux soi-même et accepter sa voix dans toute sa tessiture et apprendre à l’utiliser

L’expression avec la voix des émotions, des sensations, des sentiments…

Une communication plus aisée qui découle du travail effectué.

Le plaisir de se sentir émetteur et récepteur de vibrations, de Chant, de Musique étant à la fois musicien et instrument, ce qui correspond à un moyen d’évacuer de nombreuses tensions tout en se « ré-dynamisant »

Mascarville 1 Lieu dit en pezou En Marignol Mascarville 31460 Haute-Garonne