Comédie musicale

Comédie musicale

Zénith de Toulouse
11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse
Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie
Toulouse 31300
Haute-Garonne
Occitanie

Molière l'Opéra Urbain, Abi Bernadoth – Regardez-Moi (Clip officiel)

Molière, l'Opéra Urbain est un spectacle musical d'un genre totalement nouveau. Un voyage musical inédit et spectaculaire sur une bande son résolument moderne et aux couleurs urbaines qui nous replonge au 17ème siècle. Chanteurs, slammeurs, rappeurs, comédiens, musiciens et danseurs en costumes d'époque vont faire revivre sur scène l'incroyable existence de Molière dans de somptueux décors. Le 1er extrait « Regardez-moi » interprété par Abi Bernadoth décrit avec une émotion poignante les tourments du Prince de Conti. Le spectacle se tiendra au Dôme de Paris à partir de novembre 2023, l'album sortira la même année.

https://youtu.be/_IVBw3wH7kk Producteur : Play Two Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

