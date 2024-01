SHAKA PONK ZENITH DE LILLE Lille, jeudi 7 novembre 2024.

Achat limité à 6 billets par acheteurSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du 14 octobre 2022 à 10h00 au 16 octobre 2022 à 23h59Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France.Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Tarif : 42.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-11-07 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59