LA TEAM GOLDMAN ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, samedi 14 décembre 2024.

La Team Goldman Si Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !Une idée, un projet, une rencontre, une amitié, et le groupe est né : La TEAM Goldman est une équipe de 9 musiciens, choristes et techniciens de la région clermontoise qui s’éclatent sur scène et qui vous offrent un moment de vie… électrisant !C’est un show exclusivement composé des tubes de Jean-Jacques GOLDMAN en versions 100% live avec plus de 100 choristes sur scène dans un concert inédit au Zénith d’Auvergne. Quand la Musique est bonne… elle rapproche les cœurs !Des mélodies inoubliables qui nous transporteront. Ensemble !!

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-12-14 à 20:30

ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne 63