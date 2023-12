LUIDJI ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne Catégories d’Évènement: COURNON D AUVERGNE

Pyrénées-Atlantiques LUIDJI ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, 8 novembre 2024, Cournon D Auvergne. Luidji en tournée de Zénith dans toute la France!

Tarif : 40.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-11-08 à 20:00 Réservez votre billet ici ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne Détails Catégories d’Évènement: COURNON D AUVERGNE, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 63800 Lieu ZENITH D'AUVERGNE Adresse Plaine de la Sarlieve Ville Cournon D Auvergne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville ZENITH D'AUVERGNE Cournon D Auvergne Latitude 45.742359 Longitude 3.196579 latitude longitude 45.742359;3.196579

ZENITH D'AUVERGNE Cournon D Auvergne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cournon-d-auvergne/