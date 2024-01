EDGAR ZENITH D’AMIENS Amiens, samedi 25 janvier 2025.

Comme une renaissance, le nouvel album du duo Français nous plonge dans un univers résolument rock. Edgär is dead est une déclaration d’amour aux vagues rebelles venues d’Angleterre qui déferlent sur les villes pluvieuses.Leurs références musicales, allant des Strokes aux Arctic Monkeys en passant par les Hives, transparaissent dans cet album, où la nostalgie sert la satire et le romantisme laisse place à la sueur.La mélodie domine encore et toujours chacun des titres. Les harmonies vocales, marque de fabrique d’Edgär, sont gravées dans le marbre de sa pierre tombale.Deux EP, un album, sept millions de streams et plus de 200 concerts avec Sting, Mika, M, Kyo, pour ne citer qu’eux. Voila pour le CV des Amienois qui écrivent une nouvelle page de leur histoire.Avec ce nouvel album, Edgär réveille l’adolescent qui sommeille en chacun de nous !

