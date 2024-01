I GOTTA FEELING – LE CONCERT ZENITH D’AMIENS Amiens, 12 octobre 2024, Amiens.

Venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.Sur scène en LIVE : WORLDS APART – BILLY CRAWFORD – NÂDIYA – AMINE – COLONEL REYEL – HELMUT FRITZ – ASSIA – PRISCILLA – ORGANIZ – SALOME DE BAHIA…accompagnés par leurs danseurs.Soyez prêts à danser et chanter !

Tarif : 39.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80