Yoga parents-enfants Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve, dimanche 27 octobre 2024.

En famille, découvrez le monument de manière ludique et créative, à travers des postures de yoga directement inspirées du bestiaire fantastique présent dans les chapiteaux de l’abbaye de La Sauve-Majeure. Une occasion parfaite pour partager un moment de bien-être et de complicité, tout en explorant les merveilles de ce monument. Une expérience où « découverte » et « détente » seront les maîtres mots ! 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 11:00:00

fin : 2024-10-27 12:00:00

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye

La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

