YOGA Concentration Introspection Nivillac, vendredi 8 novembre 2024.

Prana et Akasha Namaskar découvrir la paix intérieure et à cultiver la pleine conscience.

De la posture à la concentration, et enfin à la méditation, le yoga nous guide vers l’harmonie du corps et de l’esprit. Le yoga postural nous permet d’explorer notre corps, d’acquérir souplesse et force, et de trouver l’alignement intérieur. À travers la concentration, nous apprenons à apaiser l’esprit, à focaliser notre attention sur le présent, et à développer la clarté mentale. La méditation, point culminant de cette pratique, nous invite à plonger profondément en nous-mêmes, à découvrir la paix intérieure et à cultiver la pleine conscience.

Tarifs

450€ par personne en chambre partagée à deux

510€ par personne en chambre individuelle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08

fin : 2024-11-11

Domaine de Bodeuc

Nivillac 56130 Morbihan Bretagne

