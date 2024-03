YACHT CUP 2024 Plage de La Baule La baule, jeudi 11 avril 2024.

YACHT CUP 2024 C’est avec la 4e édition de la Yacht Cup, du 11 au 14 avril, que le Yacht Club de La Baule ouvre la saison 2024, une nouvelle année riche en évènements et manifestations internationales à découvr… 11 – 14 avril Plage de La Baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T09:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:00:00+02:00

C’est avec la 4e édition de la Yacht Cup, du 11 au 14 avril, que le Yacht Club de La Baule ouvre la saison 2024, une nouvelle année riche en évènements et manifestations internationales à découvrir sur le site Yacht Club de La Baule.



Forte du succès rencontré l’an passé, la Yacht Cup invite à nouveau les Mini 6.50 et les Figaro Bénéteau 3 à se joindre à la flotte des croiseurs. Une belle opportunité pour les nouveaux venus dans ces deux classes et les jeunes skippers de faire leurs premières armes sur un parcours semi hauturier en équipage.



Au programme, un simple aller -retour de quelque 250 milles entre La Baule et Sein, une seule marque à virer, la cardinale Ouest de la Chaussée de Sein et une navigation n’excédant jamais la limite de 60 milles des côtes.

Départ le vendredi 12 avril à 9h15.

Inscription : Yacht Club de la Baule – Yacht Club de la Baule (yclb.net)

La Yacht Cup – Programme 2024

Plage de La Baule Lieu de RDV exact communiqué lors de l'inscription 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

SPORT Y|YACHTCLUB|YACHTCUP2024