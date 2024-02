X-country de Tardonne – Corquoy, dimanche 14 avril 2024.

X-country de Tardonne – Corquoy Cher

Dimanche

Levet Tout Terrain organise une compétition de VTT X country ouverte aux licenciés et non licenciés. Départ à 14h pour les -16 ans et à 15h pour les 17 ans et adulte. Départ à Tardonne sur la commune de Corquoy (entre Châteauneuf-sur-Cher et Trouy).

Le VTT country est une discipline cycliste, très orienté autour de la vitesse et de la compétition qui se pratique majoritairement sur des terrains techniques qui demandent un certain effort physique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14

Corquoy 18190 Cher Centre-Val de Loire

L’événement X-country de Tardonne – Corquoy a été mis à jour le 2024-02-06 par OT LIGNIERES