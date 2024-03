Women in jazz au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, lundi 27 mai 2024.

Le lundi 27 mai 2024

de 19h30 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

De 6 à 55 euros.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz !

Jazz Magazine, le cultissime magazine du jazz célèbre son 70ème

anniversaire. A cette occasion, le magazine a réuni les meilleures

instrumentistes et chanteuses de la scène actuelle pour vous offrir, en

sept tableaux musicaux, le plus étonnant et le plus féminin concert de

l’année. Sous la direction de Raphaël Imbert, plus de 15 artistes vous attendent au Théâtre du Chatelet pour un véritable voyage à travers les jazz et d’autres surprises !

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001

Contact : https://www.chatelet.com/programmation/23-24/women-in-jazz/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/23-24/women-in-jazz/

