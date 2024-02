WILLIAM ARRIBART – William Arribart, Naufragé de L’Ile des rêves MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, dimanche 15 décembre 2024.

William Arribart, naufragé de l’Île des RêvesLa comédie musicale magique de William ArribartAu fil de ses rêves lucides, William Arribart s’égare dans un monde onirique et merveilleux. Dans une cabane qui borde l’océan, il trouve refuge auprès de La Grimpe, Hector, Luna, La Toque et Paul, ses compagnons d’aventure.Mais un grand danger menace l’Île et pourrait entraîner le magicien et ses amis vers un réveil sans retour. Fort de ses talents magiques, il va tenter de sauver ses amis et ses rêves…La comédie musicale magique inoubliable pour toute la familleDurée – 1h30

Tarif : 25.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-12-15 à 14:00

Réservez votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63