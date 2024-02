WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT ? CHAUDEAU – LUDRES Ludres, mardi 12 novembre 2024.

Après une première tournée à guichets fermés à travers le Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis, le tribute de Tina Turner et son show « What’s Love Got To Do With It ? » traverse le Channel pour la première fois pour célébrer cette incroyable légende du rock et de la soul.Le show « What’s Love Got To Do With It ? », lancé en février 2019, rend un hommage remarquable et remarqué à Tina Turner, qui fait partie avec Diana Ross et Aretha Franklin des chanteuses afro-américaines les plus influentes du xxe siècle. Première artiste noire et première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stone, elle fut deux fois intronisée au Rock and Roll Hall of Fame et remporta 12 Grammy Awards. Le concert retrace les 50 ans de carrière de l’une des artistes les plus populaires au monde pendant lequel sont interprétés en live tous les succès de la reine du Rock’n Roll comme Private Dancer, What’s Love Got To Do With It ?, Proud Mary, River Deep Mountain High, Nutbush City Limits, Simply The Best, We Don’t Need an Other Hero et bien d’autres encore…

Tarif : 50.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-11-12 à 20:00

CHAUDEAU – LUDRES 70 avenue Charles CHONÉ 54710 Ludres 54