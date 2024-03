WELCOME IN TZIGANIE THEATRE DE VERDURE DU SOLEIL D’OR Seissan, vendredi 26 avril 2024.

WELCOME IN TZIGANIETentez l’expérience Tziganie ! 3 jours de fêtes et de partage, avec La Caravane Passe, Kocani Orkestar, Unza Unza Orchestra (ex No Shocking Orchestra), Sabor de Gracia, Taksim Trio, Bollywood Masala Orchestra… Du 26 au 28 avril à Seissan dans le Gers. 15Le temps d’un week-end en Tziganie, au cœur du Gers, vibrez aux sons du meilleur des musiques tziganes et des fanfares des balkans. Village culturel, danse, stage, nombreux exposants pour une immersion totale. Programmation :VENDREDI 26 AVRIL -20h : Bollywood Masala Orchestra-22h : Sabor de Gracia-00h : Kocani Orkestar-1h30 : DJ DunkelbuntSAMEDI 27 AVRIL-19h30 : Balkan Paradise Orchestra-21h30 : Hommage à Ferus Mustafov-23h30 : Bojan Ristic Band-1h30 : Shazalahazoo Live BandDIMANCHE 28 AVRIL-19h : Taksim Trio -21h : La Caravane Passe Guests-23h : Unza Unza Orchestra-01h : Koza Mostra

Tarif : 24.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-26 à 18:30

THEATRE DE VERDURE DU SOLEIL D’OR . 32260 Seissan 32