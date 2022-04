WELCOME IN TZIGANIE Mirande Mirande Catégories d’évènement: Gers

Mirande

WELCOME IN TZIGANIE Mirande, 29 avril 2022, Mirande. WELCOME IN TZIGANIE Mirande

2022-04-29 19:00:00 – 2022-05-01

Mirande Gers Mirande 50 65 EUR Au vu de l’évolution de la situation et des dernières annonces gouvernementales, l’équipe du festival a décidé de maintenir la 14ème édition, qui est finalement reportée au 2, 3 et 4 juillet 2021. Les concerts de cette édition inédite auront lieu au théâtre de verdure, en configuration assise. Le festival dédié aux musiques et aux cultures Tziganes aura lieu au théâtre du Soleil d’Or, où des grands noms de la scène tzigane et balkanique actuelle feront vibrer la foule jusqu’à une heure tardive!

Au programme : concerts, expositions, village culturel, stages de musique et danse, conférence… >> Télécharger l’engagement Eco-Festival de Welcome in Tziganie >> Cliquez ici pour commander votre Pass 3 jours au Festival de Welcome in Tziganie (du 2 au 4 juillet 2021 Le Gers prend le temps d’un week-end l’air des Balkans avec l’événement devenu incontournable pour tous les amateurs de musique tzigane et balkanique.

La 15ème édition se tiendra l 29, 30 avril et 1er mai. Les concerts de cette édition inédite auront lieu au théâtre de verdure du Soleil d’Or à Seissan. Au vu de l’évolution de la situation et des dernières annonces gouvernementales, l’équipe du festival a décidé de maintenir la 14ème édition, qui est finalement reportée au 2, 3 et 4 juillet 2021. Les concerts de cette édition inédite auront lieu au théâtre de verdure, en configuration assise. Le festival dédié aux musiques et aux cultures Tziganes aura lieu au théâtre du Soleil d’Or, où des grands noms de la scène tzigane et balkanique actuelle feront vibrer la foule jusqu’à une heure tardive!

Au programme : concerts, expositions, village culturel, stages de musique et danse, conférence… >> Télécharger l’engagement Eco-Festival de Welcome in Tziganie >> Cliquez ici pour commander votre Pass 3 jours au Festival de Welcome in Tziganie (du 2 au 4 juillet 2021 Collection Tourisme Gers/Festival Welcome in Tziganie/Air des Balkans

Mirande

dernière mise à jour : 2021-10-05 par OT-Auch

Détails Catégories d’évènement: Gers, Mirande Autres Lieu Mirande Adresse Ville Mirande lieuville Mirande

Mirande Mirande https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirande/

WELCOME IN TZIGANIE Mirande 2022-04-29 was last modified: by WELCOME IN TZIGANIE Mirande Mirande 29 avril 2022

Mirande