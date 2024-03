Week-end spécial art et sport au Théâtre du Châtelet et au Théâtre de la Ville Théâtre du Châtelet Paris, vendredi 21 juin 2024.

Du vendredi 21 juin 2024 au dimanche 23 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, Le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet proposent une programmation spéciale art et sport à l’occasion de la Fête de la Musique, du 21 au 23 juin.

En 2024, Paris vit au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Claire Tancons, Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. Ils investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires.

La Ville de Paris installera également pendant tout l’été des sites de festivités dans le cadre de « Paris fête les Jeux ». Retransmission des épreuves, cours de sport, spectacles et animations gratuites, les Parisiens et visiteurs du monde entier vivront à l’heure de la ferveur parisienne.

Du 21 au 23 juin, le théâtre de la Ville et de la théâtre du Châtelet offrent une programmation sur mesure qui rythmera ce weekend festif :

– Le Théâtre du Châtelet nous embarquera dans un tour du monde joyeux et fraternel avec Danses des cinq continents, un spectacle porté par six groupes amateurs de danse traditionnelle qui ont su maintenir vivantes les pratiques musicales et chorégraphiques de leur pays et région d’origine (Amérique du Sud, Burundi, Arménie, Japon, France, Polynésie) ;

– Sur la place du Châtelet, le Théâtre de la Ville présentera une version augmentée de la pièce Stadium de Mohamed El Khatib avec 53 supporters du FC Lens qui plongeront les spectateurs dans l’atmosphère survoltée d’un match de foot et rendront un hommage puissant au ballon rond et à tous ceux qui y dédient leur vie.

Ces deux spectacles se concluront par un grand final festif place du Châtelet animé par la fanfare de Stadium et les Batuc’ados de Colombes.

En parallèle, l’agence Better Call So déploiera tout au long du weekend le Labyrinthe des Jeux, un parcours ludique et décalée accessible à tous et installé sur la place du Châtelet, avec des épreuves et des défis sportifs pour les petits et les grands.

© Théâtre de la Ville Stadium