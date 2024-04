Week-end poésie et couleurs Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, samedi 8 juin 2024.

Week-end poésie et couleurs Whistler 8 et 9 juin Musée des Beaux-Arts de Rouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Samedi 8 juin :

Atelier d’écriture : venez prendre la plume, venez regardez un tableau et laissez les mots jouer avec les couleurs. Telle est l’expérience à laquelle nous vous invitons

Par la compagnie Art-Scène

14h00

Durée : 1h / dans la limite des places disponibles (12 personnes) /public adulte/gratuit / contremarques à retirer à l’accueil du musée/ rendez-vous : salle des publics

Intervention poétique soufflée : Les Brigades d’Intervention Poétique offrent la lecture d’un poème aux visiteurs d’un instant. Un tableau, un vers et l’esprit s’envole sur des ailes de papillon.

Par la compagnie Art-Scène

Entre 15h30 et 17h30

Durée : quelques minutes/ tous publics / auprès des visiteurs présents dans l’exposition/billet exposition, TP : 12€, TR : 7€/ intervention en salles d’exposition

La Fabrique minute en couleur : une plasticienne du musée vous invite à venir jouer avec les mots et les couleurs. Que vous soyez un peintre accompli comme Whistler ou un petit papillon, venez partager ce temps d’atelier !

Entre 15h00 et 17h00

Durée : quelques minutes / pour famille, enfant et adulte/ dans la limite des places disponibles /gratuit

Dimanche 9 juin :

Atelier d’écriture : venez prendre la plume, venez regardez un tableau et laissez les mots jouer avec les couleurs. Telle est l’expérience à laquelle nous vous invitons. (en attente de confirmation)

Par la compagnie Art-Scène

14h00

Durée : 1h / dans la limite des places disponibles (12 personnes) /public adulte/gratuit / contremarques à retirer à l’accueil du musée/ rendez-vous : salle des publics

Couleurs ! Spectacle gestuel, burlesque et poétique

Deux personnages sur un iceberg à la dérive, dans cet univers, l’atmosphère est calme, seuls les ventres gargouillent. Pour tromper leur faim, ces deux-là se saisissent d’événements et d’objets inattendus qui font surgir des couleurs. Celles-ci agissent sur ces deux êtres, elles les provoquent, les transforment les métamorphosent.

Par la compagnie Arts essentiels

15h30 et 17h00

Durée : 35 min /à partir de 2ans / dans la limite des places disponibles (50 personnes) /gratuit / contremarques à retirer à l’accueil du musée/ rendez-vous : salle des publics

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie