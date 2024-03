Week-end Olympiade culturelle au théâtre du Rond-Point ! Théâtre du Rond Point Paris, vendredi 28 juin 2024.

Du vendredi 28 juin 2024 au samedi 29 juin 2024 :

Tout public.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le théâtre du Rond Point propose un week-end de festivités et de spectacles pour entrer dans l’énergie des Jeux Olympiques !

En 2024, Paris vit au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Claire Tancons, Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. Ils investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires.

La Ville de Paris installera également pendant tout l’été des sites de festivités dans le cadre de « Paris fête les Jeux ». Retransmission des épreuves, cours de sport, spectacles et animations gratuites, les Parisiens et visiteurs du monde entier vivront à l’heure de la ferveur parisienne.

Le temps d’un week-end, le théâtre du Rond-Point célébrera l’arrivée des Jeux Olympiques avec :

– Le 28 juin : le théâtre du Rond-Point se saisira symboliquement de la flamme qui illuminera Paris, avec la complicité des artistes, des athlètes et des auteurs de différents continents. Textes, manifestes, lectures musicales… chacun racontera avec ses mots et dans sa langue et son vécu sportif. Un joyeux marathon de la parole, une présence engagée, pour que la Flamme Olympique soit celle de toutes les espérances de paix et de fraternité.

– Le 29 juin : dans les jardins du théâtre, une battle de breaking réunissant huit danseurs de Breaking (B-Boys) et huit danseuses de Breaking (les B-Girls) invités à s’affronter en duel et improviser sur une sélection musicale jouée en direct par un DJ. Un jury composé de trois professionnels sera chargé de les départager. Durant tout l’événement, un speaker présentera et animera ce spectacle époustouflant !

– Le 29 juin : Sidney Pin et la Cie La Volte-cirque proposeront une performance à la frontière entre le trapèze ballant et balançoire russe. La Balançoire Géante met en scène un acrobate tentant une révolution, non sans difficulté, sur un agrès ballant de 12 mètres de haut. À la croisée d’un spectacle de cirque, d’un atelier de voltige aérienne et d’une séance chez le psy, ce spectacle s’écrit en direct, avec l’aide du spectateur invité à participer à un entraînement de balançoire géante.

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008

Contact : https://www.theatredurondpoint.fr/spectacle/lolympiade-culturelle-du-rond-point/

