Week-end Gourmand du Chat Perché Dole, vendredi 27 septembre 2024.

Week-end Gourmand du Chat Perché Dole Jura

Un évènement alliant le patrimoine et la gastronomie de la ville de Dole sur un week-end, qui a accueilli plus de 40 000 visiteurs en 2023. L’entrée est libre et il existe plusieurs offres. Le pass dégustation (5 dégustations sur 5 lieux différents), le pass clocher (dégustation en haut de la collégiale), le pass petit gourmet (enfants) et le panier gourmand. Des spectacles à boire et à manger, des villages éphémères, un espace enfant, des artisans qui exposent dans le centre-ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 09:00:00

fin : 2024-09-29 19:00:00

Centre-ville

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté assogourmandeduchatperche@gmail.com

L’événement Week-end Gourmand du Chat Perché Dole a été mis à jour le 2024-02-22 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE