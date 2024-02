WEEK-END BIEN ÊTRE PRINTANIER LA CHAPELLE SAINT FLORENT Mauges-sur-Loire, vendredi 26 avril 2024.

WEEK-END BIEN ÊTRE PRINTANIER LA CHAPELLE SAINT FLORENT Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Une déconnexion en plein nature au bord de l’Evre

Dans le cadre verdoyant et apaisant du Moulin de Braimboeuf, vivez une expérience de reconnexion à la nature durant 2 jours et 2 nuits grâce à des activités de yoga, sophrologie, cuisine et cueillette de plantes sauvages.

Une reconnexion à la nature, au corps et à l’esprit.

Réservation obligatoire 280 280 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26

fin : 2024-04-28

LA CHAPELLE SAINT FLORENT Braimboeuf

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire jardindabel23@gmail.com

L’événement WEEK-END BIEN ÊTRE PRINTANIER Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2024-02-19 par eSPRIT Pays de la Loire