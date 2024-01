Fête à la micro-brasserie Blessing Waldhambach, samedi 1 juin 2024.

Fête à la micro-brasserie Blessing Waldhambach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

Depuis des années, le premier samedi du mois de juin est « LE » RDV à ne pas manquer à la brasserie. Venez faire la fête en compagnie des brasseurs.

Vous pourrez découvrir le fonctionnement de la brasserie, depuis le choix des ingrédients à la dégustation…Visites guidées à 15h, 16h, 17h et la dernière à 18h.

Les bières seront proposées à la pression dont « une surprise » !

La cachette Ludique, récemment implantée à Petersbach, vous réjouira autours de jeux de société de 14h à 18h.

L’Association Cocagne vous proposera un concert de Bloody Silence à 20h, groupe

qui enchaîne des compositions, tantôt agressives et rythmées, tantôt lourdes et épaisses.

L’association vous proposera également sur place à partir de 17h30 des tartes flambées « fait maison ». Une alternative végétarienne sera comme toujours proposée !

Entrée LIBRE

0 EUR.

Waldhambach 67430 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserieblessing.fr



