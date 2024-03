Voyages mélodiques à travers le temps Aixe-sur-Vienne, vendredi 5 avril 2024.

Voyages mélodiques à travers le temps Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Le Centre Culturel Jacques Prévert accueillera un concert du quintette à vent Eolia sur le thème « voyages mélodiques à travers le temps ».

Composé d’une flûte traversière, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un basson, le quintette à vent Eolia présente des œuvres originales du répertoire du XVIIIème siècle à nos jours. Marie-Pierre Fourcade, Christophe Thépin, Loïc Loisel, Bérangère Bregeat et Brigitte Regrain vous feront découvrir une multitude de couleurs et d’harmonies sonores grâce à leur lumineuse interprétation et leur formidable complicité.

Durée de ce spectacle sonore 1h15. 5.8 5.8 EUR.

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

