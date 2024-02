Voyage en Europe baroque Les Paladins Hambye, mardi 6 août 2024.

Voyage en Europe baroque Les Paladins Hambye Manche

Jérôme Correas, célèbre chanteur baroque, chef d’orchestre et claveciniste, a passé une partie de son enfance à Hambye. En tant que connaisseur des lieux, il a répondu à l’invitation de l’association des amis de l’abbaye de Hambye pour offrir deux concerts dépaysants.

Il nous convie à un périple musical à travers l’Europe baroque des 17e et 18e siècles, de Madrid à Londres, en passant par Venise et Paris. Accompagné de Jean-François Lombard (haute-contre) et de Nicolas Crnjanski (violoncelle), il propose un programme diversifié de chants dans quatre langues différentes chansons populaires espagnoles, airs de cour français, chansons anglaises et canzones italiennes.

Au programme, des œuvres de Purcell, Cavalli, Monteverdi, Marais, Charpentier, de Hidalgo et de Riballas.

Sur réservation.

Durée 40 minutes | Tous publics.

Pas de paiement en carte bancaire.

Début : 2024-08-06 19:00:00

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

