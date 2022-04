Voulez-vous danser Molière ? Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Voulez-vous danser Molière ? Auxerre, 7 août 2022, Auxerre. Voulez-vous danser Molière ? Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

2022-08-07 20:30:00 – 2022-08-07 22:00:00 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre Yonne EUR L’année 2022 est l’occasion incontournable de fêter les 400 ans de la naissance de Molière (1622-1673). A l’issue d’une semaine de stage, la Compagnie Bassa Toscana propose le spectacle “Voulez-vous danser Molière ?”. Musique danse et théâtre seront au programme! https://www.bassatoscana.fr/ L’année 2022 est l’occasion incontournable de fêter les 400 ans de la naissance de Molière (1622-1673). A l’issue d’une semaine de stage, la Compagnie Bassa Toscana propose le spectacle “Voulez-vous danser Molière ?”. Musique danse et théâtre seront au programme! Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Auxerre

