Résidence Hant Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, lundi 13 mai 2024.

Résidence Hant Espace culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Depuis sa création, Les Chantiers du Théâtre accueille des compagnies en « résidence ». Cela veut dire que les artistes et les technicien·ne·s passent 5, 10, 15 jours dans leurs murs, sont logé·e·s au centre de loisirs, et préparent leur prochain spectacle. L’occasion de rencontrer des publics qui auraient exceptionnellement le droit de jeter un œil aux répétitions.

Les sorties de Chantier (présentation du travail, répétition publique, ou extrait du spectacle en cours) sont gratuites pour le public. Alors n’hésitez pas à venir voir ce qui se trame !

Hant, de la Compagnie Yvonne III

Les histoires de fantômes, de lieux hantés, de présences immatérielles, c’est comme les mythes, presque personne n’y croit. C’est comme la magie, beaucoup disent que ça n’existe pas, qu’ils se sont fait arnaquer. Ils demandent quels stratagèmes on a utilisé, de quelles techniques, de quels complices ou effets spéciaux on a usé pour les duper. Ils cherchent des réponses aux questions qu’ils se posent, ils imaginent une machinerie qui répondrait à tout, ils cherchent la rationalité de ce qui s’est passé, parce qu’on bout du compte, et là on tombe d’accord, il s’est effectivement passé quelque chose.

Conception et mise en scène Claire Chastel et Camille Joviado

Jeu Claire Chastel

Aide au plateau Mathilde Carreau

Lumières Pascale Renard EUR.

Espace culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservations@leschantiersdutheatre.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-05-23



L’événement Résidence Hant Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Sens et Sénonais