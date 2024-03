Vos premiers pas en machine learning : création d’œuvres d’art et vidéos En ligne Paris, mardi 16 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-16 12:00

Fin : 2024-04-16 13:30

Envie de découvrir la data science de manière ludique et accessible ? ‍

Nao, la nouvelle école autour de la data et de ses métiers vous propose un workshop pour apprendre à générer une œuvre d’art à partir d’une phrase ainsi qu’une vidéo Après cet événement, le monde de la data ne sera plus un secret pour vous !

En 1H30 vous apprendrez à :

Générer vos propres œuvres d’art gratuitement à partir d’une phrase

Générer votre première vidéo à partir de quelques phrases

Workshop animé par Stéphanie Pottecher, Lead Data Scientist ex Biogen et Société Générale.

À vos agendas !

Faites vite, les places sont limitées

Cet événement est en distanciel ⚠️ Il vous faudra un ordinateur et une adresse gmail active afin de pouvoir utiliser Google Colab

En ligne 9 rue des colonnes Quartier Vivienne Paris 75002