Volte orientale électrique rock Le Cornemuse Arleuf, vendredi 21 juin 2024.

Volte orientale électrique rock Le Cornemuse Arleuf Nièvre

L’incertitude du futur pèse. Le poids du passé écrase. Notre époque nous oppresse.

Et du coup, on fait quoi ?

Volte est un cri de résistance, un hymne à la persévérance, un éloge du vivant. Un moyen de rester debout malgré tout.

Articulé autour du didgeridoo, ce quartet bourguignon pour le moins étonnant évolue entre deux mondes les mélodies organiques et orientales se heurtent à la fougue électrique des accents rock.

Le tout dans une énergie transe, et une démarche d’expérimentation.

De l’immobile au tumulte, Volte rêve et soupire, puis soudain vrombit dans un vacarme vertigineux.

Gratuit

Renseignement https://lecornemuse.com/evenements/volte-210624/ ou 03.86.78.84.66 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:30:00

fin : 2024-06-21 23:59:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

L’événement Volte orientale électrique rock Arleuf a été mis à jour le 2024-03-29 par COORDINATION NIEVRE