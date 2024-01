Fête de la musique Volgelsheim, vendredi 21 juin 2024.

Volgelsheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21

Animations par la Chorale des Ecoles Perrault et Grimm, l’Orchestre d’Harmonie, des chanteurs de l’Ecole de chant du Pays Rhin-Brisach, DJ PHIL VINTAGE. Danses Polynésiennes TOA NUI. Buvette et petite restauration sur place.

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach