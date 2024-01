Exposition internationale d’orchidées Volgelsheim, vendredi 5 avril 2024.

Volgelsheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Traditionnelle exposition-vente d’orchidées. On y admirera les plus beaux spécimens de plantes exotiques rares et d’orchidées : un moment à ne pas rater pour les amateurs de ces belles plantes.

EUR.

Volgelsheim 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach