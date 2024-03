VoixSi VoixLa Festival 2024 Ville de Joinville Joinville, vendredi 12 avril 2024.

VoixSi VoixLa Festival 2024 Temps fort autour de la pratique vocale, la 3e édition du festival se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2024 à Joinville. 12 – 14 avril Ville de Joinville Ateliers : tarif plein 6 € / tarif réduit chœur participant 4 €

Concerts : tarif plein 10 € / tarif réduit 5 € / gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

PROGRAMME COMPLET

LES CONCERTS

Vendredi 12 avril à 20h : Concert Vall’Art / Salle des fêtes de Joinville

Concert en trois parties :

« Poètes et musiciens contemporains », chœur d’enfants de Vall’Art.

« Bavarderies et croque-notes au temps de Jean », élèves de l’école Diderot, choristes adultes, Les Piffari (ensemble de flûtes à bec) : répertoire médiéval, à l’occasion des 800 ans de la naissance de Jean de Joinville, évènement porté par la Ville de Joinville.

« Pièces de la Renaissance », Les Piffari.

Entrée gratuite / Réservations

Samedi 13 avril à 20h : Concert Les Griottes « L’Eau de Vie » / Salle des fêtes de Joinville

L’Eau comme source de vie. L’Eau comme première ressource énergétique. L’Eau comme un besoin primaire. L’Eau qui coule, qui ruisselle, qui éclabousse, qui hydrate, qui rafraîchit, qui désaltère. Le verre d’Eau qu’on offre à celle ou celui qui voyage. L’Eau est de tous les partages. Elle est notre quotidien mais aussi l’exception dans notre univers. Une balade au fil de l’Eau. Celle qui fait rire, qui inquiète, qui émerveille. Une promenade sur notre planète bleue.

Direction et arrangements : Vincent Bardin / Mise en scène : Raynald Flory / Chef de chœur : Hervé Sebire

Tarifs : tarif plein 10 € / tarif réduit chômeur, étudiant 5 € / gratuit moins de 12 ans

Réservations

Dimanche 14 avril à 17h30 : Concert Têtes de Chien « Pile ou Face » avec les élèves de l’école Jean de Joinville / Salle des fêtes de Joinville

Bienvenue, Mesdames et Messieurs ! Les cinq chanteurs de Têtes de Chien vous invitent à un grand tirage au sort parmi la centaine de chansons de leur répertoire, toutes issues de la tradition orale française. Venez plonger vos mains innocentes dans des chapeaux pleins de chansons pour construire le spectacle en direct ! Vous serez émus par de tragiques complaintes, vous rirez de chansons cocasses, serez parfois choqués par de grivois refrains. Mais Têtes de Chien saura aussi vous bercer de tendres couplets, ou vous faire partager la frénésie rythmique de notre tradition.

Et aussi : les élèves de l’école Jean de Joinville vous présentent le fruit du travail effectué avec les Têtes de Chien et Catherine Millot depuis février.

Tarifs : tarif plein 10 € / tarif réduit chômeur, étudiant, personne ayant participé à un atelier 5 € / gratuit moins de 12 ans

Réservations

LES SCÈNES OUVERTES (à l’Auditoire de Joinville)

Les samedi et dimanche après-midis, le festival propose aux chorales haut-marnaises et des départements limitrophes de se produire à la salle de l’auditoire.

Pas de réservation nécessaire, entrée gratuite.

Samedi 13 avril

– 15h45 : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (de Wassy)

– 16h30 : Harmonia (de Saint-Dizier)

– 17h15 : Allegria (de Joinville)

– 18h : Un Sognu (de Lannes)

Dimanche 14 avril

– 13h45 : Les Chanterelles (de Fouchères-aux-Bois, Meuse)

– 14h30 : Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (de Saint-Dizier)

– 15h15 : Les Frères Jacques ou presque (de Fouchères-aux-Bois, Meuse)

– 16h : Mélodie (de Thonnance-lès-Joinville)

LES ATELIERS

Tarifs par atelier : tarif plein 6 € / tarif réduit chœur participant 4 €

Samedi 13 avril à 10h et 14h : Ateliers avec Têtes de Chien « Chansons traditionnelles pour rire et pour pleurer » / Espace Marcand de Joinville

Deux ateliers menés en parallèle par deux des chanteurs du quintette Têtes de Chien :

– Chansons traditionnelles pour rire

Notre immense répertoire de chansons de tradition orale ne manque pas de chansons légères, parfois un rien irrévérencieuses, parfois grivoises. Achille Millien, grand collecteur Bourguignon les appelait pudiquement « chansons anecdotiques ». Gregory Veux vous permettra d’en découvrir quelques pépites, en monodie d’abord, et plus si affinité…

– Chansons traditionnelles pour pleurer

Rire c’est bien, mais pleurer… quel bonheur si c’est en chanson ! Justin Bonnet vous fera découvrir quelques complaintes tragiques, chansons d’amour impossible ou autres larmoiements sublimes. Des monodies, des bourdons, des contre-chants, des larmes pour tout le monde, et toujours dans la bonne humeur !

Réservations atelier « Chansons pour rire » matin

Réservations atelier « Chansons pour pleurer » matin

Réservations atelier « Chansons pour rire » après-midi

Réservations atelier « Chansons pour pleurer » après-midi

Dimanche 14 avril à 10h : Atelier avec Catherine Millot « A Minima » / Espace Marcand de Joinville

Lors de cet atelier, il sera d’abord question de réaliser quelques pièces écrites pour la voix, issues du répertoire minimaliste. Puis, au moyen d’éléments proposés par les participants, nous allons créer une œuvre unique.

Réservations

INFOS PRATIQUES

Festival du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2024 à Joinville.

Festival organisé par l’association Vall’Art en partenariat avec Arts Vivants 52 et la Ville de Joinville.

Dépliant du festival disponible ici.

Ville de Joinville Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « associationvallart@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 71 45 93 24 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vallart.net/pages/festivals/voixsi-voixla-2024.html »}] [{« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-52944 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-52947 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-52948 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-53191 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-53200 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-53262 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-53216 »}, {« link »: « https://vall-art.s2.yapla.com/fr/event-54614 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Du00e9pliant VSVL 2024_web.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1UqZVMO19w_cpq7QZJQSfFkzLjZQtmMw-/view?usp=drive_link »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1UqZVMO19w_cpq7QZJQSfFkzLjZQtmMw-/view?usp=drive_link »}]

concerts musique

Arts Vivants 52