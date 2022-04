Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir Carentoir Catégories d’évènement: Carentoir

Morbihan

Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir, 2 juillet 2022, Carentoir. Visites guidées de l’Eglise du Temple Carentoir

2022-07-02 14:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Visites guidées gratuites de l'église du Temple au Temple à Carentoir les samedis et les dimanches, de 14H à 18H du 2 juillet au 28 août ainsi que le 18 septembre aux mêmes horaires. Heure de départ libre. Une heure de visite environ. Cette visite plonge les visiteurs au coeur de l'histoire, à la découverte des légendes locales et du riche patrimoine de l'église.

