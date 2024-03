Visites guidées de la manufacture de médailles LOURDES Lourdes, jeudi 22 août 2024.

Partez à la découverte d’une fabrique historique de Lourdes la SERAL 1946 !

Visites guidées le jeudi de 10h30 à 11h30.

> jeudi 29 août

Un savoir-faire artisanal d’excellence unique depuis 1946, la SERAL 1946 (Société d’Editions Religieuses et d’Articles de Lourdes) fabrique à la main des médailles dans son atelier à Lourdes.

C’est le dernier atelier frappeur de médailles sur Lourdes. Vous découvrirez les différentes étapes du processus de fabrication des médailles, du morceau de métal découpé à la décoration et la personnalisation des médailles et parures. Des techniques d’estampage, d’émaillage et de tricotage de chaînes seront présentées.

Durée de la visite entre 30 et 45 minutes.

En français. Possibilité de visite en anglais, allemand, espagnol.

Pas de visites les jours fériés.

Places limitées 14 personnes par visite.

– adulte 5€

– étudiants, + de 65 ans, hospitaliers, corps militaires et religieux sur justificatif 3€

– gratuit jusqu’à 17 ans sur justificatif.

Sur réservation uniquement sur le site ci-dessous.

Début : 2024-08-22 10:30:00

fin : 2024-08-22

LOURDES 38 Chemin de Lannedarré BP 90 65103

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@seral-lourdes.com

