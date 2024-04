Visites flash thématiques Musée et site archéologique d’Argentomagus Saint-Marcel, samedi 18 mai 2024.

Visites flash thématiques Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée et site archéologique d’Argentomagus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Des visites flash d’une quizaine de minutes seront proposées aux visiteurs.

Différents thèmes seront abordés : vie quodienne des gallo-romains; nécropole…

Musée et site archéologique d’Argentomagus Les Mersans 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 47 31 http://www.argentomagus.fr Situé sur un plateau dominant la Creuse, le site vous propose d’entreprendre un voyage de plus d’1 million d’années qui vous guidera des portes de la Préhistoire à la fin de l’époque romaine.

Les vestiges préhistoriques sont présentés de façon chronologique, et ceux de la période gallo-romaine de manière thématique. Reconstitutions en grandeur nature, films, vidéo, animations audiovisuelles et maquettes rythment la visite, conçue pour un public de non-spécialistes.

© Musée et site archéologique d’Argentomagus 30km au sud ouest de Châteauroux

© Musée Argentomagus